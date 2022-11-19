Tabela sürekli değişiyor! Benzin ve motorine indirim mi geldi? 19 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları!

Tabela sürekli değişiyor! Benzin ve motorine indirim mi geldi? 19 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları!

Araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Benzin ve motorine indirim mi geldi? 19 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Benzin litre fiyatına 1,31 TL, otogaza ise 49 kuruş zam gelmişti. Son olarak 15.11.2022 Salı günü itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik fiyat indirimi geldi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor.

Benzin grubunda son zamanlarda üst üste indirim haberleri geliyor. 17 Kasım 2022 itibariyle benzin litre fiyatına 77 kuruş indirim gelmişti. Motorin fiyatları değişmemişti.

Araç sahipleri, “Benzine bir kez daha indirim mi geldi? 19 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Benzine indirim mi geldi?

19 Kasım 2022 Cumartesi (bugün) gününden itibaren benzin litre fiyatına 75 kuruş indirim geldi. Motorin litre fiyatında ise bir değişiklik olmadı.

İstanbul 19 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 24,79 TL

Benzin litre fiyatı 21,18 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

Ankara 19 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 24,89 TL

Benzin litre fiyatı 21,32 TL

LPG litre fiyatı 10,79 TL

İzmir 19 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 24,93 TL

Benzin litre fiyatı 21,31 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL