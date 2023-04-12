Tadımlık hurmanın tanesi 10 lira oldu: Kilo fiyatı ise 250 lirayı gördü Ramazan ayının gözde meyvesi hurma tane ile satılmaya başlandı. Eminönü'nde ise hurmanın kilosu 250 TL'yi gördü.

İHA

Ramazan sofralarının değişmezlerindendir hurma...

Ancak bu Ramazan'da hurmanın kilosu geçtiğimiz yıla oranla iki kat arttı.

Artan fiyatlardan ötürü esnaf, hurmayı tane ile satmaya başladı. Eskiden tadarak alınan hurmalar şimdi tane hesabıyla satın alınıyor.

Eminönü esnafı bu durumun fiyat artışından kaynaklı olduğunu söyleyerek, geçen yıla oranla satışların yarı yarıya düştüğünü belirtti.

Artık tadımlık ikram edemiyorlar

Eminönü’ndeki bazı esnaflar ise vatandaşın tek hurma ikramına önüne geçebilmek için hurmalara fiyat etiketi astıklarını söyledi.

Öte yandan önceki yıllarda kilosu ucuzken tadımlık ikram edilen hurmayı ikram edemediklerini belirtti.

"Eskiden ikram olarak veriyorduk fakat şimdi hurmanın tanesi 10 TL’ye kadar geldiği için veremiyoruz"

Hurma fiyatlarından kaynaklık tane olarak da satış yaptıklarını belirten Eminönü esnafı Hüseyin Yavuzer, “Normalde kilo olarak satıyoruz fakat hurma fiyatlarından kaynaklı tane olarak da satmaya başladık. Eskiden ikram olarak veriyorduk fakat şimdi hurmanın tanesi 10 TL’ye kadar geldiği için veremiyoruz. Geçen sene 1-2 TL arasındaydı ikram verebiliyorduk” dedi.

"Geçen sene 130 TL’ye satıyorduk şimdi ise kilosunu 250 TL’den satıyoruz"

Vatandaşların genelde bütçesine göre hurma satın aldığını anlatan Yavuzer, “Vatandaşın hurmanın tanesinin 10 TL olduğunu görünce tepki gösteriyor. Hurma fiyatının yüksek olması dövizden kaynaklı oluyor. Geçtiğimiz yıla göre talep oldukça düştü. Bizim satışımız yarı yarıya fark var diyebiliriz. Geçen sene 130 TL’ye satıyorduk şimdi ise kilosunu 250 TL’den satıyoruz” şeklinde konuştu.