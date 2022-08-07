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    Ukrayna limanlarından 4 gemi daha yola çıktı

    Ukrayna limanlarından 4 gemi daha yola çıktı

    Türkiye'nin öncülüğünde İstanbul'da imzalanan tarihi tahıl koridoru anlaşmasıyla ilk sevkiyatın ardından bugün 4 gemi daha Ukrayna limanlarından yola çıktı.
    • 07.08.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 09:26
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    24 Şubat tarihinden beri devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, gıda krizine sebep oldu.

    Diplomasi trafiğini yürüten Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan gıda krizinin çözümü için harekete geçti ve bu kapsamda kritik bir anlaşmanın imzalanmasına ev sahipliği yaptı.

    İlk sevkiyat gerçekleştirildi

    İki ülkeyle yürütülen iyi ilişkiler, atılan tarihi imzalarla son buldu.

    Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 22 Temmuz'da tahil koridoru için atılan imzanın ardından mısır yüklü RAZONI isimli yük gemisi Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı’ndan hareket etti.

    Ukrayna limanlarından 4 gemi daha yola çıktı #1

    4 gemi daha yola çıktı

    İlk sevkiyatın ardından yerel saat 06.00 ile 08.30 arasında 4 geminin daha Ukrayna'dan Odessa ve Çernomorsk limanlarından ayrıldığı öğrenildi.

    Mustafa Necatı, Star Helena ile Glory adlı gemileri Çornomorsk Limanı'ndan, Riva Mind gemi ise Odesa Limanı'ndan ayrıldı.

    Ukrayna limanlarından 4 gemi daha yola çıktı #2

    Fulmar S isimli boş gemi Ukrayna'ya girmek için bekliyor

    AA'nın aktarımına göre; Bandırma Limanı'ndan 5 Ağustos'ta ayrılan ve Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na girmesi beklenen Barbados bandralı 'Fulmar S' isimli boş gemi ise dün akşamdan beri Odessa açıklarında bekliyor.

    Ukrayna limanlarından 4 gemi daha yola çıktı #3

    Ukrayna limanlarından 4 gemi daha yola çıktı #4

    Ukrayna limanlarından 4 gemi daha yola çıktı #5


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