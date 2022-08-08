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    Tahıl sevki sürüyor: Ukrayna'dan 2 gemi daha çıktı

    Milli Savunma Bakanlığı bu sabah, İtalya'ya ve İskenderun'a tahıl götüren 2 geminin daha yola çıkarıldığını açıkladı.
    • 08.08.2022 - 08:52
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    Tahıl sevki sürüyor: Ukrayna'dan 2 gemi daha çıktı

    Tahıl sevkiyatı çalışmaları son sürat devam ediyor.

    Tahıl taşıyan 2 gemi daha, Ukrayna'dan yola çıktı.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışmaları kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor. Bu sabah; İtalya'ya 11 bin ton soya taşıyan Sacura isimli gemi Yuzni'den, İskenderun'a 48 bin 458 ton mısır taşıyan Arizona isimli gemi Çernomorsk'tan hareket etti. Dün hareket eden ve İstanbul'a seyrine devam eden 4 gemi bu akşam saatlerinde İstanbul'a demirleyecek ve yarın denetime tabi tutulacak" ifadeleri kullanıldı.

     

     

     


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