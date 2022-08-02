Tahıl sevkiyatında ilk gemi İstanbul'a ne zaman gelecek? MSB açıkladı!

Ukrayna'dan Lübnan'a gidecek olan tahıl yüklü gemi İstanbul'a ne zaman ulaşacak sorusu gündem oldu.İşte detaylar..

Türkiye'nin yoğun çabaları sonucunda Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması dünyanın gündemine oturmuştu.

Tahıl yüklü ilk gemi Lübnan'a gitmek üzere yola çıktı.Peki gemi Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte Ukrayna'dan Lübnan'a gidecek olan geminin Türkiye'ye ulaşacağı o tarih..

Tahıl sevkiyatında ilk gemi İstanbul'dan ne zaman geçecek?

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması doğrultusunda Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkan mısır yüklü ilk geminin 2 Ağustos (bugün) tarihinde İstanbul'da olacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada "Razoni isimli gemi Lübnan'n Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odessa'dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi, İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir" ifadelerine yer verildi.