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- Tahıl yüklü bir gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı
Tahıl yüklü bir gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı
- 18.08.2022 - 09:13
Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı devam ediyor...
Türkiye'nin girişimleri sonucu 22 Temmuz tarihinde Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında imzalanan 'Tahıl sevkiyatı' anlaşması kapsamında Ukrayna limanlarından gemiler tek tek ayrılmaya devam ediyor.
Gemiler denetleniyor
Öte yandan Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkililerinin yer alacağı Müşterek Koordinasyon Merkezi de sevkiyat kapsamındaki gemileri denetlemeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl taşıyan 1 geminin daha bu sabah Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.
Mısır yüklü gemi yola çıktı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belize bayraklı "I Marıa" isimli mısır yüklü geminin Çornomorsk Limanı'ndan çıkış yaptığı belirtildi.
4 gemi tahıl almak için Ukrayna'ya gitti
AA'nın aktarımına göre; açıklamada, tahıl almak üzere 4 geminin Ukrayna'ya gideceği de kaydedildi.