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Tahıl yüklü bir gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı

Tahıl yüklü bir gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tahıl taşıyan 1 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiği ve 4 geminin de tahıl almak için Ukrayna'ya gittiği belirtildi.