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    Tahıl yüklü bir gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tahıl taşıyan 1 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiği ve 4 geminin de tahıl almak için Ukrayna'ya gittiği belirtildi.
    • 18.08.2022 - 09:13
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    Tahıl yüklü bir gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı

    Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı devam ediyor...

    Türkiye'nin girişimleri sonucu 22  Temmuz tarihinde Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında imzalanan 'Tahıl sevkiyatı' anlaşması kapsamında Ukrayna limanlarından gemiler tek tek ayrılmaya devam ediyor.

    Gemiler denetleniyor

    Öte yandan Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkililerinin yer alacağı Müşterek Koordinasyon Merkezi de sevkiyat kapsamındaki gemileri denetlemeye devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl taşıyan 1 geminin daha bu sabah  Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.

    Mısır yüklü gemi yola çıktı

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belize bayraklı "I Marıa" isimli mısır yüklü geminin Çornomorsk Limanı'ndan çıkış yaptığı belirtildi.

    4 gemi tahıl almak için Ukrayna'ya gitti

    AA'nın aktarımına göre; açıklamada, tahıl almak üzere 4 geminin Ukrayna'ya gideceği de kaydedildi.

    Tahıl yüklü bir gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı #1


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