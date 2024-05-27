Tahliye talebi reddedilen Dilan Polat 3 ay klinikte tedavi görecek Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklu bulunan sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'ın tahliye talebini reddeden mahkeme, 3 ay boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmesine hükmetti.

ensonhaber.com

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki kara para aklama soruşturması devam ediyor...

Türkiye'nin gündemini sarsan soruşturma sürerken Dilan Polat, hapishanede sinir krizi geçirerek kendine zarar vermişti.

Vücudunda kesik ve morluklar oluşan Dilan Polat hakkında, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Tahliye talebi reddedildi

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Dilan Polat'ın avukatı, müvekkili hakkında sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu.

Polat'ın talebi hakkında karar verildi. Mahkeme, tahliye talebini reddetti.

3 ay klinikte kalacak

Polat'ın Adli Tıp Kurumu'nun vermiş olduğu rapor ile adli psikiyatri servisi olan yüksek güvenlikli bir hastanede koruma ve tedavi altına alınacağı ve tedavi sonrası tekrar cezaevine gönderileceği öğrenildi.

3 ay psikoloji kliniğinde tedavi görecek olan Polat, tedavisinin ardından cezaevine geri dönecek.

Kara para aklama suçundan soruşturma devam diyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu 24 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 16 zanlının tutuklandığı bu soruşturmada sulh ceza hakimliği, bazı sosyal medya fenomenleri hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygularken, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.