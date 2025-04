Taklit - tağşiş listesi güncellendi

Haber Merkezi

Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam eden Tarım ve Orman Bakanlığı, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere yeni ekleme yaptı.

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünlere yer veriliyor.

Bu sayede vatandaşlar, yedikleri ürünlerin sağlıklı olup olmadığını da öğrenme imkanına sahip oluyor.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE KATKI MADDELERİ

Yayınlanan listede süt ve süt ürünlerinde özellikle peynir, kaşar, tereyağı ve yoğurtta bitkisel yağ, nişasta, natamisin gibi katkı maddeleri ile manda sütü yerine inek sütü kullanımı öne çıktı.

Kaşar peynirlerinde düşük yağ oranı ve süt yağı yerine bitkisel yağ kullanımı sıkça rastlanan aykırılıklar arasında yer aldı.

ET VE ET ÜRÜNLERİNDE SAKATAT

Et ve et ürünlerinde ise sucuk, kıyma, kavurma, döner ve köftede kanatlı eti, sakatat, hatta domuz veya at gibi tek tırnaklı hayvan etleri tespit edildi.

ZEYTİNYAĞINA TOHUM YAĞI KARIŞTIRILDI, PUL BİBERDE GIDA BOYASI

Zeytinyağına tohum yağı karıştırılarak sahte ürün satışı yapılırken, baharatlarda sumak, kırmızı biber ve pul biberde gıda boyası gibi uygunsuz maddeler bulundu.

Bal ve tatlı ürünlerinde ise ilaç etken maddeleri ve ay çekirdeği gibi yabancı maddeler de listede yer aldı.

