Taklit-Tağşiş listesi güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

LİSTEYE 3 ÜRÜN DAHA DAHİL OLDU

Listeye biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 3 yeni ürün daha eklendi.

BAL MARKALARI İFŞALANDI

Son yapılan testlerde; Ravza Bal, Ecegün ve Asbal isimli markaların ürünlerinde taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

SAHTE BAL NASIL ANLAŞILIR

Sahte balı anlamanın birçok yolu var.

Ancak en önemlilerinden birisi ise gerçek balın yoğun ve akışkan bir kıvama sahip olunduğunun bilinmesidir.

Eğer bal su gibi hızla akıyorsa, bu sahte bal olduğunun bir göstergesidir. Diğer bir yöntem ise su testidir.

Bir bardak suya bir çay kaşığı bal ekleyin ve karıştırmadan bekleyin.

Gerçek bal suyun dibine çöker ve çözülmezken, sahte bal suyun içinde kolayca dağılır.

Diğer bir yöntem ise balın sahte mi gerçek mi olduğunu anlamak için kağıt kullanmaktır.

Bir parça kağıda küçük bir miktar bal damlatın.

Eğer bal, kağıda nüfuz ediyor ve arkasını ıslatıyorsa bu, sahte bal olabileceğini gösterir.

Gerçek bal yoğun olduğu için kağıdın üzerinde kalır ve yayılmaz.

TÜKETİCİLERE UYARILAR

Bakanlık, tüketicilere şu uyarılarda bulundu:

Ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmeli, ambalajı yırtılmış veya bozulmuş ürünler satın alınmamalı.

Şüphe duyulan gıdalar için Alo 174 Gıda Hattı'na başvurulmalı.

Ancak, tüketicilerin elindeki açılmış veya hasarlı ürünlerden numune alınamayacağı belirtiliyor.

Takviye edici gıdaların, zayıflatma, cinsel performans artırma gibi iddialarla satılan ürünlerden uzak durulmalı ve sadece Bakanlık onaylı ürünler tercih edilmeli.

LİSTEYE NASIL ULAŞILIR?

Güncel taklit ve tağşiş listesine, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Liste, 30 gün süreyle duyurular bölümünde yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini sağlamak için denetimlerini 'tarladan sofraya' prensibiyle sürdürürken, tüketicilerin bilinçli tercihler yapması ve şüpheli ürünleri bildirmesi gerektiğini vurguluyor.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR İÇİN TIKLAYINIZ