Taklit-Tağşiş listesi güncellendi

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar ile sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürünlerin listesini güncelleyerek, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere eklemeler yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan resmi kontroller sonucunda, laboratuvar analizleriyle taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen firmalar ve ürünler, kamuoyunun bilgisine sunuldu.

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünlere yer veriliyor.

GÜNCEL LİSTEDE NELER VAR?

5 Mayıs 2025 tarihinde güncellenen listede, özellikle bal, zeytinyağı, yemeklik yağ ve takviye edici gıdalarda ciddi taklit ve tağşiş tespit edildi.

Ayrıca, sucuk ve köfte gibi et ürünlerinde de usulsüzlükler göze çarptı.

Öne çıkan bazı uygunsuzluklar şöyle:

Bal: Şeker şurubu veya glikoz eklenmesi.

Zeytinyağı: Tohum yağları veya farklı yağlarla karıştırılması.

Süt Ürünleri: Manda yoğurdunda manda sütü, keçi sütü dondurmasında keçi sütü bulunmaması.

Tereyağı: Bitkisel yağ karışımı.

Et Ürünleri: Dana veya kuzu eti yerine domuz eti, tavuk eti veya sakatat kullanımı.

İHLAL TESPİT EDİLEN 7 MARKA

7 sucuk markasında bu tür ihlaller tespit edildi.

Öztürk Sucukları: Sakatat (baş eti)



Akkoyun Sucukları: Deri dokusu ve kanatlı eti.



Ertürk Sucukları: Kanatlı eti ve soya



Efem Sucukları: Mekanik ayrılmış kanatlı eti



Ceylaner Sucukları: Mekanik ayrılmış kanatlı eti



Afyon Keyf-i Sucukları: Mekanik ayrılmış kanatlı eti



Afyon Gürkasap Sucukları: Kanatlı eti

TÜKETİCİLERE UYARILAR

Bakanlık, tüketicilere şu uyarılarda bulundu:

Ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmeli, ambalajı yırtılmış veya bozulmuş ürünler satın alınmamalı.

Şüphe duyulan gıdalar için Alo 174 Gıda Hattı'na başvurulmalı.

Ancak, tüketicilerin elindeki açılmış veya hasarlı ürünlerden numune alınamayacağı belirtiliyor.

Takviye edici gıdaların, zayıflatma, cinsel performans artırma gibi iddialarla satılan ürünlerden uzak durulmalı ve sadece Bakanlık onaylı ürünler tercih edilmeli.

LİSTEYE NASIL ULAŞILIR?

Güncel taklit ve tağşiş listesine, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Liste, 30 gün süreyle duyurular bölümünde yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini sağlamak için denetimlerini 'tarladan sofraya' prensibiyle sürdürürken, tüketicilerin bilinçli tercihler yapması ve şüpheli ürünleri bildirmesi gerektiğini vurguluyor.

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