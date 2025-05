Taklit-Tağşiş listesi güncellendi

Haber Merkezi

Gıda güvenliğini hiçe sayan mide bulanırıcı ihlaller, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları ile gün yüzüne çıkıyor.

Bakanlık tarafından yapılan resmi kontroller sonucunda, laboratuvar analizleriyle taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen firmalar ve ürünler, kamuoyunun bilgisine sunuldu.

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünlere yer veriliyor.

DANA ETİ DİYE, AT VE EŞEK ETİ SATTILAR

23 Mayıs 2025 tarihli güncel hileli gıda listesinde, iki farklı ildeki işletmelerde et ürünlerinde ciddi taklit ve tağşiş tespit edildi.

Listede yer alan bilgilere göre, Adana ve Gaziantep'te yapılan incelemelerde, iki işletmede vatandaşa dana eti altında at ve eşek eti yedirildiği belirlendi.

ADANA VE GAZİANTEP'TE AT VE EŞEK ETİ SKANDALI

Adana'nın Seyhan ilçesinde hizmet veren "Can Et" adlı işletmenin "dana" diye "at ve eşek eti" sattığı görüldü.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ise "Aydiz Catering" adlı firmanın kıymasında "at ve eşek eti" ile "kanatlı eti" tespit edildi.

TÜKETİCİLERE UYARILAR

Bakanlık, tüketicilere şu uyarılarda bulundu:

Ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmeli, ambalajı yırtılmış veya bozulmuş ürünler satın alınmamalı.

Şüphe duyulan gıdalar için Alo 174 Gıda Hattı'na başvurulmalı.

Ancak, tüketicilerin elindeki açılmış veya hasarlı ürünlerden numune alınamayacağı belirtiliyor.

Takviye edici gıdaların, zayıflatma, cinsel performans artırma gibi iddialarla satılan ürünlerden uzak durulmalı ve sadece Bakanlık onaylı ürünler tercih edilmeli.

LİSTEYE NASIL ULAŞILIR?

Güncel taklit ve tağşiş listesine, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Liste, 30 gün süreyle duyurular bölümünde yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini sağlamak için denetimlerini 'tarladan sofraya' prensibiyle sürdürürken, tüketicilerin bilinçli tercihler yapması ve şüpheli ürünleri bildirmesi gerektiğini vurguluyor.

