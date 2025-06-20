Taklit-Tağşiş listesi güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini hiçe sayan fırsatçılara karşı kararlı duruşunu sürdürüyor.

Bakanlık bu kapsamda, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' adı bir uygulama başlattı.

Uygulama ile bakanlık tarafından yapılan resmi kontroller sonucunda, laboratuvar analizleriyle taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen firmalar ve ürünler, kamuoyu ile paylaşılıyor.

TAĞŞİŞ VE TAKLİT LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığınca sürdürülen uygulama kapsamında taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin yer aldığı güncel listeyi kamuoyuyla paylaşıldı.

Denetimlerde, özellikle et ve süt ürünlerinde ciddi usulsüzlükler tespit edildi.

Öne çıkan bazı uygunsuzluklar şöyle:

Dana eti olarak satılan bazı ürünlerde tek tırnaklı hayvan eti, kanatlı eti, sakatat (kalp, taşlık) tespit edildi.

Köfte, kıyma ve sucuk gibi ürünlerde ise, ürün içeriği ile etiketin uyuşmadığı görüldü.

ADANA'DAN 3 FİRMA LİSTEYE GİRDİ

Adana, Yüreğir'de faaliyet gösteren Yetsan Sanayi Sitesi'nde üretilen parça kırmızı ette, tek tırnaklı eti tespit edildi.

Seyhan'da bulunan Gül Kasabı'nda ise, parça halinde satılan dana etleri ve dana kıymada tek tırnaklı etine rastlandı.

Yine Seyhan'da faaliyet gösteren Efeköy Et Ürünleri firmasında da, ısıl işlem görmüş dana sucuklara kanatlı eti katıldığı tespit edildi.

İHLAL TESPİT EDİLEN ÜRÜNLER VE FİRMALAR

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Genç Kasap firmasının çiğ dana etlerine de, tek tırnaklı eti karıştırıldığı ortaya çıktı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde faaliyet gösteren Güvenal Köfte Ekmek firmasında ise, kırmızı et köftelerde kanatlı eti bulunduğu tespit edildi.

Isparta'da bulunan Sarıyer Börekçisi Ortaköy Kumpircisi adlı firmanın ürünlerinden alınan numunelerde ise, pide iç harcına sakatat (kalp ve taşlık) karıştırıldığı tespit edildi.

Ayrıca, Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan Erçolak Gıda'nın ise, dana-kuzu karışık kıyma ürünlerinde sakatata (kalp) rastlandı.

SÜT VE YAĞ ÜRÜNLERİNDE İHLALLER

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren Bufalo Besicilik Gıda’ya ait Kahraman Kazan Süt Çiftliği Gurme markalı tereyağında, laboratuvar analizleri sonucu bitkisel yağ tespit edildi.

Kars merkezdeki Öz-Kar Süt Sanayi’nin Tuna Ticaret aracılığıyla piyasaya sunduğu tereyağında, süt yağı harici yağ bulunduğu belirlendi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde üretim yapan Moni Süt firmasında üretilen Tam Yağlı Taze Kaşar Peynirinde, bitkisel yağ kullanıldığı tespit edildi.

Ankara’nın Akyurt ilçesinde faaliyet gösteren Baldağ Gıda’ya ait 'Süzme Akasya Çiçek Balı (Petek Süzmesi)' ürününde, yapılan kontroller sonucunda taklit/tağşiş uygulaması tespit edildi.

İstanbul Sultanbeyli’de üretim yapan Serdinel Baharat Gıda firmasına ait 'Kırmızı Tatlı Toz Biber' ürününde ise, ürün içeriğine nişasta karıştırıldığı ve bu durumun taklit/tağşiş kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

TÜKETİCİLERE UYARILAR

Bakanlık, tüketicilere şu uyarılarda bulundu:

Ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmeli, ambalajı yırtılmış veya bozulmuş ürünler satın alınmamalı.

Şüphe duyulan gıdalar için Alo 174 Gıda Hattı'na başvurulmalı.

Ancak, tüketicilerin elindeki açılmış veya hasarlı ürünlerden numune alınamayacağı belirtiliyor.

Takviye edici gıdaların, zayıflatma, cinsel performans artırma gibi iddialarla satılan ürünlerden uzak durulmalı ve sadece Bakanlık onaylı ürünler tercih edilmeli.

LİSTEYE NASIL ULAŞILIR?

Güncel taklit ve tağşiş listesine, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Liste, 30 gün süreyle duyurular bölümünde yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini sağlamak için denetimlerini 'tarladan sofraya' prensibiyle sürdürürken, tüketicilerin bilinçli tercihler yapması ve şüpheli ürünleri bildirmesi gerektiğini vurguluyor.

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