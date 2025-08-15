Taklit-Tağşiş listesi güncellendi

Yediğimiz ürünlerin içeriğinde neler olduğunu artık daha kolay bir şekilde öğrenebiliyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini hiçe sayan fırsatçılara karşı kararlı duruşunu sürdürüyor.

Bakanlık bu kapsamda, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' adı bir uygulama başlatmıştı.

Uygulama ile bakanlık tarafından yapılan resmi kontroller sonucunda, laboratuvar analizleriyle taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen firmalar ve ürünler, kamuoyu ile paylaşılıyor.

Bu kapsamda da liste bir kez daha güncellendi.

AYNI FİRMADAN İKİNCİ SKANDAL

Sektörde 60 yıldır faaliyet gösteren Bifet Gıda'ya ait "Bifet" marka dana sucukta "domuz eti" tespit edildi. Aynı markanın salamında da domuz eti tespit edilmişti.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde de Karakoç marka sucuklarda 'mekanik ayrılmış kanatlı eti' bulundu.

PEYNİRLERDE MANTAR İLACI

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde 2 peynir markası da yer aldı. "Asova" ve "Aybey" marka peynirlerde mantar tedavisinde kullanılan "netanmisin" tespit edildi.

TÜKETİCİLERE UYARILAR

Bakanlık, tüketicilere şu uyarılarda bulundu:

Ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmeli, ambalajı yırtılmış veya bozulmuş ürünler satın alınmamalı.

Şüphe duyulan gıdalar için Alo 174 Gıda Hattı'na başvurulmalı.

Ancak, tüketicilerin elindeki açılmış veya hasarlı ürünlerden numune alınamayacağı belirtiliyor.

Takviye edici gıdaların, zayıflatma, cinsel performans artırma gibi iddialarla satılan ürünlerden uzak durulmalı ve sadece Bakanlık onaylı ürünler tercih edilmeli.

LİSTEYE NASIL ULAŞILIR?

Güncel taklit ve tağşiş listesine, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Liste, 30 gün süreyle duyurular bölümünde yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini sağlamak için denetimlerini 'tarladan sofraya' prensibiyle sürdürürken, tüketicilerin bilinçli tercihler yapması ve şüpheli ürünleri bildirmesi gerektiğini vurguluyor.

GIDADA HİLE YAPILAN FİRMA VE ÜRÜNLER