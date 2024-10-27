Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi

AA & Ensonhaber

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine dair güncel bir liste yayınladı.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde paylaştığı bilgileri yenileyerek, sağlığa zararlı ve içeriği değiştirilmiş ürün sayısını arttırdı. Güncel verilere göre, "kişilerin sağlığına ve yaşamına risk oluşturan" bozulmuş ve içeriği değiştirilmiş ürünlerin sayısı 109’a, taklit ve tağşiş yapıldığı onaylanan ürünlerin sayısı ise 703’e ulaştı.

LİSTEDEKİ SAKINCALI ÜRÜNLER

Bu listede, bitkisel yağın bulunmaması gereken gıdalara bitkisel yağ eklenmesi gibi çeşitli sahteciliklerle, kanatlı eti, sakatat ve domuz eti gibi maddelerin bazı ürünlere karıştırılması gibi ciddi uygunsuzluklar yer aldı. Ayrıca, boya katkısı içeren ürünler, çiğ süt ürünlerinde yağ oranının düşük olması, soya ve nişasta ilavesi gibi halk sağlığını tehdit eden pek çok unsur da tespit edilenler arasında bulunuyor.