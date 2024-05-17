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Türkiye'deki taksi ve taksici sorunu gün geçtikçe büyüyor. Vatandaşların rahat bir şekilde taksi bulması neredeyse imkansız hale geliyor.
Kısa mesafeye gitmeyen, yabancı turisti Türk vatandaşına değişen taksiciler yüzünden vatandaşlar zor anlar yaşıyor.
Ancak, son zamanlarda bir vatandaşın uyguladığı yöntem dikkat çekti.
Arap şeyhi taklidi yaptılar
Bir vatandaş, kullandığı popüler bir taksi çağırma uygulamasında profil bilgisini Arap şeyhi olarak güncelleyerek, taksilerin kendisine daha hızlı yanıt vermesini sağladı.
2 dakikada isteğe cevap geldi
2 dakika içerisinde taksi isteğine cevap geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem oldu.
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