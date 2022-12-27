İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu, taksi ücretlerine yapılan zamma tepki göstererek, "Giderlerimiz için tekrar zam talebinde bulunacağız." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), bugün gerçekleştirdiği toplantıda ulaşımda yeni fiyatları belirledi.

Toplantıda alınan karar doğrultusunda minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücretlerine yüzde 29,10 zam yapıldı.

Takside zamlı tarife

Bu kapsamda yeni tarifelere göre, taksilerde indi-bindi ücreti yüzde 42'lik artışla 28 liradan 40 liraya yükseltildi.

Kilometre başına alınan ücret ise 6.30 liradan 8.51 liraya çıkarıldı. Taksi açılış ücreti de 9.80 liradan 12.65 liraya çıktı.

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu: Biz yüzde 50'de ısrar ettik ViDEO

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı zammı beğenmedi

Kararın ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taksilere yapılan yüzde 29.10 TL zam oranını yeterli bulmadıklarını belirten Aksu, "Giderlerimiz için tekrar zam talebinde bulunacağız." dedi.

"Biz yüzde 50'de ısrar ettik"

Toplantıyı Yenikapı'da 50 taksi şoförüyle birlikte takip eden Aksu, "Toplantıda en az yüzde 50 oranında zam teklifinde bulunduk. Maalesef komisyonun kararıyla bu oranda yapılmadı. Giderlerimize, araç fiyatları, işçilik, yedek parça, yakıt fiyatları gibi, yaklaşık yüzde 100'ün üzerinde zam yapıldı. Vatandaşı da düşünerek, komisyon bu talebimizi uygun görmedi. Şimdi, 28 lira olan açılış ücreti 40 lira oldu. Oran açısından yüzde 42.86'ya tekabül ediyor. Bekleme, 67.20 liraydı,100.80 oldu. Bekleme ücretine yaklaşık yüzde 50 oranında zam yapıldı. Kilometre 6.30'du, 8.51 oldu. Yüzde 35 oranında zam yapıldı. Bu üç kademeyi ortalamaya vurursanız yüzde 40 oranında zam yapıldı. Yani biz yüzde 50'de ısrar ettik ama yüzde 40 oranında zam yapıldı." dedi.

"Tekrar zam talebinde bulunacağız"

Takdirin komisyonda olduğunu ifade eden Aksu, "Giderlerimize karşı tekrar zam talebinde bulunacağız. Yarın veya öbür gün İBB'den yazıyı alacağız. Haftasonu da ayın 1'inde taksimetre ayarı yapılmış olacak. Kısacası bugün yapılan UKOME toplantısında yüzde 40 oranında taksimetre ücretlerine zam yapılmış oldu." diye konuştu.

"Terbiyesizler, bizi bitirdiniz"

Eyüp Aksu'nun açıklama yaptığı sırada, bazı taksiciler toplantıdan çıkanlara tepki gösterdi.

DHA'nın aktarımına göre; bir taksici, "Terbiyesizler, bizi bitirdiniz" diye bağırdı. Taksi şoförünü meslektaşları sakinleştirdi. Açıklama bitiminde taksiciler alandan ayrıldı.





