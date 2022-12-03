BB'nin bin 803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifinin UKOME'de kabul edilmesine tepki gösteren Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu kararı yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bin 803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifinin UKOME toplantısında kabul edilmesiyle, İstanbul'da 8+1 yolcu kapasiteli, yolcu ve şoförün acil durumlarda kullanacağı panik butonlu, güvenlik bölmeli ve İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek yeni taksiler için hazırlıklar başladı.

Minibüs ve taksi dolmuştan dönüşecek taksiler için ocak ayı sonunda kura çekimi yapılacak.

Yeni taksi hakkı kazanan şoförler, fazla ücret talep eder veya belirlenecek kıyafet standardına uymazsa, hakları iptal edilecek.

Ancak karar, taksici esnafıyla İBB'yi bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME kararı gereği M plakalı minibüsler ve TZ plakalı taksi dolmuşların taksiye dönüşüm kararı alınmasına ret oyu kullandıklarını belirtti.

Taksiciler İBB'nin kararını yargıya taşıyor VİDEO

"Kesinlikle haksız zenginleşmedir"

DHA'ya konuşan Aksu, "M plakalı minibüsler toplu taşıma aracıdır. Taksi olarak kullanılamaz. Hukuka aykırıdır. Geçen sene de böyle bir dönüşüm yaptılar. Bu dönüşümü biz yargıya taşıdık. Yargının verdiği kararla aldıkları karar iptal oldu. Maalesef kararı uygulamadılar. Bu kararı uygulamadıkları için suç duyurusunda bulunmuştuk. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek yok. Bu bir hak gaspıdır. Kesinlikle haksız zenginleşmedir. Taksici esnafının ekmeği ile oynadılar. Bu konuyu tekrar yargıya taşıyacağız. Güvenli taksi dedikleri şu, engelli erişimine uygun, 8+1 kapasitede ve 3 yıl boyunca satılamaz olacaklar. Aslında fark eden hiçbir şey yok. Güvenlik konusunda, İstanbul'daki bütün taksilerde 'itaksi' uygulaması, kameralar var. Bütün yetkiler İBB'de. Yeni dönüşecek taksiler güvenli, eskiler güvensiz demek çok yanlış" dedi.











