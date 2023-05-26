Taksim Camii'nin açılışının 2. yıl dönümü Büyük bir heyecanla beklenen ve 2 yıl önce ibadete açılan Taksim Camii'nin yıl dönümünde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce işaret ettiği projelerden biri daha hayata geçirildi.

Temeli Sur Yapı tarafından 17 Şubat 2017'de atılan, 2 bin 250 kişinin aynı anda namaz kılabileceği, içerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının da yer aldığı Taksim Camii, ibadete açıldı.

28 Mayıs 2021'de cuma namazının ardından ibadete açılan Taksim Camii'nin 2 gün sonra 2'nci yılı.

Yıl dönümünde dualar okundu

Bu kapsamda cuma namazının ardından cami içerisinde etkinlik düzenlendi.

İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu, buradaki konuşmasında, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, ilahiler okundu, dualar edildi.

Etkinliğe İstanbul Müftü Yardımcıları Mustafa Yavuz ve Arif Cevlek ile vatandaşlar katıldı.

İki yıl önce ibadete açılan camiyi, bu sürede 7 milyon 300 binden fazla yerli ve yabancı kişi ziyaret etti.

Çeşitli etkinlikler düzenleniyor

Ayrıca camide hizmet veren kültür ve sanat merkezinde çok sayıda sosyal etkinlik yapılırken, kişisel gelişim kursları da düzenleniyor.

Bu kapsamda, Taksim'den Tarihe Açılan Kapı atölyesinde üniversite ve lise öğrencilerine yönelik çeşitli sosyal etkinlikler ve atölyeler yapılırken, ebru kursu, İbranice kursu ve kent çizelgeciliği atölyesi de bulunuyor.

19 dilde İslam hakkında bilgi veriliyor

Camiyi ziyaret eden yabancılar için 8 dilde İslam hakkındaki bilgilerin yer aldığı broşür bulunurken, talep edenlere 22 dildeki Kur'an-ı Kerim tercümeleri hediye ediliyor.

Cuma günleri verilen hutbe 7 ayrı dilde, karekodlarla dijital ekranlara yansıtılıyor.

Camide bulunan dijital ekranlarda 19 dilde İslam hakkında bilgi verilirken, camiyi ziyaret eden yabancı turistler için Arapça, İngilizce, Almanca ve İspanyolca hem dini hem de turistik rehberlik hizmetleri sunuluyor.