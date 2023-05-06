Taksim esnafı dilencilerden şikayetçi: İş yapamıyoruz Taksim Meydanı’nda sayısı artan dilenciler sorun olmaya devam ediyor. Esnaf, çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapıp turistlerden para isten dilencilere bir çözüm bulunmasını istedi.

İHA

Vatandaşların duygularını istismar ederek para toplayan dilencilerin sayısı son dönemde arttı.

Öyle ki İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Taksim Meydanı’nda çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapan dilenciler bölge halkını ve esnafı canından bezdirdi.

Çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapıyorlar

Dilenciler, yerli ve yabancı turistleri para isteyerek rahatsız ediyor.

Meydandaki kafelerde oturanlardan da para isteyen dilenciler, çevre esnafının işini de engelliyor.

"Taksim Meydanı’nda iş yapamıyoruz, turist durmuyor"

Esnaf Alaattin Yılgın, “Belediyenin buna bir çözüm bulması lazım. Biz de rahatsız oluyoruz. Müşterilerle ilgilenirken bir anda oraya geliyorlar, müşteriler de rahatsız oluyor, kaçıyor. Taksim Meydanı’nda iş yapamıyoruz, turist durmuyor” dedi.