Taksim saldırganının yakalandığı evin sahibi gözaltında

Taksim'deki terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın, yakalandığı evin sahibi gözaltına alındı. Ev sahibinin, teröristleri Yunanistan'a kaçıracak Ammar Jarkas'ın annesi olduğu ortaya çıktı.

6 vatandaşımızın şehit olmasına, 81 kişinin yaralanmasına sebep olan kanlı Beyoğlu saldırısının bağlantıları çözülüyor.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde pazar günü gerçekleşen terör saldırısında bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturmayı derinleştiren polis, 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 50'ye yükseldi.

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından terörist kadın Ahlam Albashır, 4 ay önce Türkiye'ye birlikte girdiği ve karı-koca rolü yaptığı Bilal Hassan'ı aradı.

Sahte eşi yardım etmedi

Ancak Bilal Hassan, Albashır'a kendisiyle ilgilenemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Albashır, taksiyle önce Esenler'de kaldığı adrese gitti.

Buradaki eşyalarını alan Albashır, daha sonra saldırıdan sonra kendisini il dışına kaçırmakla görevlendirilen Ahmet Jarkas'la birlikte Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ne gitti.

Yunanistan'a kaçıracak kardeşlerin annesi çıktı

Jarkas, Albashır'ı burada annesinin kaldığı eve götürdü. Albashır, polisin yaptığı operasyonla Küçükçekmece'de Ahmet Jarkas'ın annesinin kaldığı evde yakalandı.

Ev sahibi gözaltına alındı

Albashır'la birlikte Jarkas'ın annesinin de gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Elindeki güllerin sırrı çözüldü

Öte yandan terörist Ahlam Albashır'ın olaydan sonra kaçarken elindeki güllerin de sırrı çözüldü.

Dikkat çekmemek için gülleri aldığı ortaya çıktı

Albashır'ın patlamanın yaşandığı bankta oturduğu sırada gül satan bir kadının yanına yaklaşarak gülleri uzattığı, Albashır'ın gülleri almak istemeyince gülcünün ısrar ettiği, Albashır'ın da dikkat çekmemek ve tartışmamak için gülleri satın aldığı belirtildi.