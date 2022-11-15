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- Taksim saldırısında yaralananların sağlık durumları
Taksim saldırısında yaralananların sağlık durumları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda" dedi.
- Haber Merkezi
- 15.11.2022 - 10:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taksim saldırısında yaralananların sağlık durumları ile ilgili son durumları paylaştı.
Bakan Koca, "Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor." dedi.
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