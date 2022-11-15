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    Taksim saldırısında yaralananların sağlık durumları

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 10:53
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    Taksim saldırısında yaralananların sağlık durumları

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taksim saldırısında yaralananların sağlık durumları ile ilgili son durumları paylaştı.

    Bakan Koca, "Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor." dedi.

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