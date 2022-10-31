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    Taksim'de başıboş köpekler tedirginliğe yol açıyor

    Ensonhaber'e ulaşan görüntülerde, çok sayıda sahipsiz köpeğin vatandaşlar için yapılan banklarda yattığı görüldü. Başıboş köpekler, yerli ve yabancı kişileri tedirgin etmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 12:41
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    Taksim'de başıboş köpekler tedirginliğe yol açıyor

    Başıboş köpek problemi, Türkiye'de gündem olmaya devam ediyor.

    Saldırgan köpekler, bugüne kadar Türkiye'de sayısız can aldı.

    Yasaklı ırk hayvanların sokağa salınması ve bölgelerde fazla sayıda başıboş köpeğin kontrolsüzce dolaşması vatandaşları tedirgin ediyor.

    Köpekler Taksim'i mesken belledi

    İstanbul'un en işlek bölgelerinden biri olan Taksim'de de aynı sorun baş gösterdi.

    Çok sayıda başıboş köpeğin sürü halinde gezmesi, turistlerin de ağırlıkta olduğu bölgede sorun haline geldi.

    Ensonhaber Whatsapp hattına ulaşan görüntülerde, köpeklerin vatandaşlar için yapılan bankların yanında yattığı görülüyor.

    İşte o kareler...

    Taksim de başıboş köpekler tedirginliğe yol açıyor #1

    Taksim de başıboş köpekler tedirginliğe yol açıyor #2

    Taksim de başıboş köpekler tedirginliğe yol açıyor #3

    Taksim de başıboş köpekler tedirginliğe yol açıyor #4

    Taksim de başıboş köpekler tedirginliğe yol açıyor #5


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