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Taksim'de başıboş köpekler tedirginliğe yol açıyor

Taksim'de başıboş köpekler tedirginliğe yol açıyor

Ensonhaber'e ulaşan görüntülerde, çok sayıda sahipsiz köpeğin vatandaşlar için yapılan banklarda yattığı görüldü. Başıboş köpekler, yerli ve yabancı kişileri tedirgin etmeye devam ediyor.