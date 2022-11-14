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    Taksim'de beton saksılar kaldırılıyor

    İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısının ardından alınan güvenlik tedbiri kapsamında, beton saksıların kaldırılmasına başlandı.
    • 14.11.2022 - 20:59
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    Taksim'de beton saksılar kaldırılıyor

    Türkiye, Taksim'de yaşanan patlamaya kilitlendi.

    Olayla ilgili başlatılan çalışmalar devam ederken, yaşanan terör saldırısının acısı hala tazeliğini koruyor.

    Hain saldırıda yaşanan patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi ise yaralandı.

    Beton saksılar kaldırılıyor

    İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası bankların güvenlik amacıyla kaldırılmasının ardından beton saksıların kaldırılmasına da başlandı.

    İstanbul Valiliğinin aldığı kararı uygulamak için çalışmalara başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, beton saksılar saksılardaki bitkileri tek tek sökerek kamyonlara yükledi.

    Sökülen ağaçlar parklara dikilecek

    Ağaçların ekipler tarafından çıkarılmasının ardından beton saksılar da vinç yardımıyla kaldırılacak. Ağaçların daha sonra parklara dikileceği öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre; beton saksıların kaldırılma çalışmaları sırasında İstiklal Caddesi'nin saat 22.00'den itibaren yaya trafiğine de kapatılacağı belirtildi.

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