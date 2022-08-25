Taksim'de denetim: Taksi ve dolmuş sürücülerine ceza yağdı

Polis ekipleri en çok turist yoğunluğunun yaşandığı bölgede ticari taksi ve dolmuş şoförlerini denetledi. Denetimde kurallara uymayan şoförlere ceza yağarken araçlar ise trafikten men edildi.

Her gün bir kaosla anılan taksi şoförleri denetlenmeye devam ediyor...

İstanbul Taksim'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktası oluşturuldu.

Bu kapsamda taksi ve dolmuşlar denetlendi. Araçlar tek tek durduruldu ve çalışma belgeleri kontrol edildi.

Sürücülere ceza yağdı

Denetim sırasında 1 taksi sürücüsünün belediye ruhsatı bulunmadığı ortaya çıktı.

2 taksi sürücüsünün yolcu seçtiği, 1 sürücünün yolcudan yüksek fiyat istediği , 1 minibüs sürücüsünün ise belediye ruhsatı kapalı olduğu ve fazla yolcu aldığı için ceza yazıldı.

Araçlar trafikten men edildi

Şahısların kullandıkları araçlar da trafikten men edilip çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

Denetim yapan ekiplerin yanına gelen bir aile, bindikleri taksiden sürücü tarafından zorla indirildiklerini söyleyerek şikayetçi oldu.

'Araca zorla bindiler' iddiası

Bunun üzerine polis, taksi sürücüsünü denetim noktasında durdurdu ve ceza yazarak aracını trafikten men etti.

Taksi sürücüsü aileyi araçtan indirmediğini, araca zorla bindiklerini söylese de ceza kesilmesine ve aracının bağlanmasına engel olamadı.

"Ben götüremem babama gideceğim"

Taksici tarafından araçtan indirildiklerini söyleyen vatandaş, “Hastaneden çıktık, yürüyorduk. Taksiyi gördük, müşteri indi ve biz bindik. O da, “Ben götüremem, babama gideceğim” dedi. Nereye gideceğimi sormasına gerek yok. Ben müşteriyim, binerim ve giderim” diye konuştu.

DHA'nın aktarımına göre; taksi ve dolmuşlara yönelik uygulamaların devam edeceği öğrenildi.



