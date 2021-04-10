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Taksim’de polis ve zabıtadan ortaklaşa denetim

Taksim’de polis ve zabıtadan ortaklaşa denetim

Taksim İstiklal Caddesi’nde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistlere maske ve sigara denetimi yaptı.