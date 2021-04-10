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    Taksim’de polis ve zabıtadan ortaklaşa denetim

    Taksim İstiklal Caddesi’nde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistlere maske ve sigara denetimi yaptı.
    • İHA
    • 10.04.2021 - 19:01
    • Güncelleme : 10.04.2021 - 19:17
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    Taksim’de polis ve zabıtadan ortaklaşa denetim

    İstanbul'da Beyoğlu ilçe Emniyet müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri kısıtlamadan muaf tutulanlara yönelik Taksim ve İstiklal Caddesi'nde ortaklaşa denetim gerçekleştirdi.

    KURALLARA UYMAYANLARA CEZA KESİLDİ

    Denetimde kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

    Beyoğlu zabıtası turistlere yabancı dilde koronavirüs kurallarına yönelik uyarılarda bulundu.

    Taksim’de polis ve zabıtadan ortaklaşa denetim VİDEO

    Taksim’de polis ve zabıtadan ortaklaşa denetim #1

    Taksim’de polis ve zabıtadan ortaklaşa denetim #2

    Taksim’de polis ve zabıtadan ortaklaşa denetim #3

    Taksim’de polis ve zabıtadan ortaklaşa denetim #4

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