Taksim'de taksi sürücüleri yine turistleri mağdur etti: 5 bin TL ceza yazıldı Bir taksi sürücüsü yabancı olduklarını fark ettiği 2 yolcudan birkaç kilometre için 385 TL istemesi üzerine turist polisleri yaklaşık 5 bin lira ceza kesti.

ensonhaber.com İstanbul'da ulaşım sıkıntısı bitmiyor... Megakentte bir yerden bir yere gitmek çile olmaya devam ediyor. Toplu ulaşımların yanı sıra taksi kullanmak isteyen vatandaşlar da zorluk yaşıyor. Yolcuları yolda bırakan, almayan ve fahiş ücret isteyen taksi sürücüleri her gün yeni bir olayla gündeme geliyor. Özellikle yabancı ve yol bilmeyen vatnadaşlardan fahiş ücret isteyen sürücülere bir yenisi eklendi. Bu sefer hedef Arjantinli çift oldu. Kısa mesefa için 385 lira istedi Dolmabahçe'den Taksim'e gitmek isteyen Arjantinli çift, taksiye bindi. Bindikleri taksinin şoförü, birkaç dakikalık mesafe için çiftten 385 lira istedi. Çift ve sürücü arasında tartışma Çift şoförün yaklaşık 10 kat fazla ücret talep ettiğini fark etti. Bunun üzerine tepki gösteren çift ve taksi sürücüsü arasında tartışma çıktı. Turizm polisine şikayet ettiler Taksim'e gelince meydanda turizm polisini gören çift, şoförden şikayetçi oldu. Taksi şoförü Murat Akpolat'ın evraklarını inceleyen polis, takside arama yaptı. 5 bin lira ceza yazıldı Yaklaşık 5 bin lira ceza kesilen Murak Akpolat'ın ehliyetine de 20 gün süreyle el konuldu. Taksi ise çekiciyle kapalı otoparka götürüldü.