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    Taksim'de teröristleri Türkiye'ye getirenler yakalandı

    İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından yapılan çalışmalarda, Ahlam Albashir ile Bilal Hassan'ın sınırı geçmesine yardım ettikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
    • 19.11.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 13:05
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    Taksim'de teröristleri Türkiye'ye getirenler yakalandı

    İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

    Pazar günü meydana gelen patlamanın ardından devam edilen operasyonlar kapsamında teröristler Albashır ile Hassan'ı sınırdan geçirdikleri belirlenen 2 şüpheliyi daha tespit etti.

    2 kişi gözaltına alındı

    Şüpheliler, polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

    İl dışında yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    İfade işlemleri sürüyor

    DHA'nın haberine göre, 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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