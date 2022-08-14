Taksim’de ticari taksi denetimi yapıldı: Şoförlere ceza yağdı

Polis ekipleri tarafından İstanbul'un en kalabalık ve en çok turist yoğunluğunun yaşandığı Taksim'de ticari taksi denetimi gerçekleştirildi. Denetimde kurallara uymayan şoförlere ceza yağdı.

Ticari taksilere yönelik denetimler devam ediyor.

Her gün bir kaosla anılan taksi şoförleri, polis ekiplerinin uygulamalarına takılmaya devam ediyor.

Bu kez denetimlerin adresi ise İstanbul'un en kalabalık ve en çok turist yoğunluğunun yaşandığı Taksim...

Uygulama noktası oluşturuldu

İstanbul Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde ticari taksilere yönelik uygulama noktası oluşturuldu.

Bu kapsamda, taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri ve taksi şoförlerinin belgeleri tek tek kontrol edildi.





Ceza yağdı

İHA'nın aktarımına göre; denetimlerde evrakları eksik olan ve kuralları uymadığı tespit edilen şoförlere ceza yağarken, evrakları eksik olan taksiler ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Uygulama uzun saatler devam etti.



