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    Taksim'de yaralanan kız ve annesinden mesaj

    Taksim'deki terör saldırısında yaralanan 3 yaşındaki Almeda Sinan ile annesi Dilay Sinan, destek veren herkese teşekkür etti.
    • 19.11.2022 - 14:35
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    Taksim'de yaralanan kız ve annesinden mesaj

    Türkiye, 13 Kasım akşamı İstanbul Taksim'de yapılan terör eylemiyle sarsıldı.

    Megakent'in en işlek bölgelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör olayında, hain terörist tarafından bırakılan bomba yüklü çanta patlatıldı.

    Saat 16.20 sıralarında gerçekleşen bomba saldırısında 6 kişi yaşamını yitirirken, 81 kişi de yaralandı.

    3 yaşındaki Almeda Sinan, anne Dilay Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı.

    Anne ve çocuğu yaralandı

    Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Saldırıda anne ve 3 yaşındaki çocuğu yaralandı.

    Yaralı bebek ve annesi, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Taburcu oldular

    Tedavileri tamamlanan Dilay Sinan ve kızı Almeda Sinan, çarşamba günü öğle saatlerinde taburcu edildi.

    Taksim de yaralanan kız ve annesinden mesaj #1

    Anne ve kızından teşekkür

    Evlerinde tedavileri devam eden anne ve kızı, video mesaj ile kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

    Anne Dilay Sinan, patlama sonrası kendilerini hastaneye motosikletli iki kişinin götürdüğünü belirterek "Onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

    DHA'nın haberine göre; Dilay Sinan, hastanedeki tedavileri sürecinde destek ziyaretinde bulunanlara da teşekkür ederken, "Bizim için dua edenlerden de Allah razı olsun." diye konuştu.

    Taksim de yaralanan kız ve annesinden mesaj #2

    Taksim de yaralanan kız ve annesinden mesaj #3

    Taksim de yaralanan kız ve annesinden mesaj #4


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