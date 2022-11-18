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    Taksim saldırganını örgüte sokan sevgilisinin fotoğrafı ortaya çıktı

    İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının faili Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ı örgüte sokan ve kod adı "Hamedoş" olan terörist Hamed El Ali'nin fotoğrafı ortaya çıktı.
    • 18.11.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 13:39
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    Taksim saldırganını örgüte sokan sevgilisinin fotoğrafı ortaya çıktı

    Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamanın ardından başlatılan soruşturmada, yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

    6 vatandaşımızın şehit düştüğü ve 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan 17 kişi arasındaki fail Ahlam Albashir ile ilgili soruşturma iyice derinleştirildi.

    Ahlam Albashır'ı örgüte sokan kişi sevgilisi çıktı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasında yer alan belge ve fotoğrafta, Albashır’ın örgütle ilk teması kurduğu, daha sonra PYD/YPG’li sorumlularla tanıştırdığı o teröristin kim olduğu ve nereli olduğu ortaya çıktı.

    Taksim saldırganını örgüte sokan sevgilisinin fotoğrafı ortaya çıktı #1

    Kod adı "Hamedoş" olan Hamed El Ali'nin izine ulaşıldı

    Eylemi gerçekleştiren Ahlam Albashır adlı Suriyeli teröristin örgütle ilk temas kurmasına aracılık eden ve aynı zamanda sevgilisi olan PKK/YPG mensubu "Hamedoş" kod adlı Hamed El Ali isimli o teröristin izine ulaşıldı ve hakkında araştırma başlatıldı.

    Taksim saldırganını örgüte sokan sevgilisinin fotoğrafı ortaya çıktı #2

    Hamed El Ali'ye ait fotoğraf ortaya çıktı

    Araştırmalar sonucu ortaya çıkan fotoğraf karesinde, Suriye’nin kuzeyindeki Ayn El-Arab ve Koban nüfusuna kayıtlı PKK/YPG mensubu Hamed El Ali, bir araç içinde beyaz bir kıyafetle göze çarpıyor.

    İHA'nın haberine göre, bombalı saldırgan Albashır’ın "2017’de temas kurdum." dediği Hamedoş kod adlı terörist Hamed El Ali’nin, Fırat’ın batı yakasındaki Suriye’nin Cerablus kentinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

    Taksim saldırganını örgüte sokan sevgilisinin fotoğrafı ortaya çıktı #3


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