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    Taksim'deki patlamada bebek arabasındaki kızını kurtardı

    Beyoğlu'nda patlama sırasında yürekleri yakan bebek arabası görüntünün ardından baba açıklama yaptı. "Çocuğun yüzünde ve kafasında yaralar var. Hayati bir tehlike yok" dedi.
    • 14.11.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 14:05
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    Taksim'deki patlamada bebek arabasındaki kızını kurtardı

    Taksim'de dün 16.20 sıralarında hain terör örgütünün kanlı eylemi sonrasında 6 vatandaşımız şehit olurken, 81 kişi yaralandı.

    Olay sonrasında inceleme yapan ekipler, kanlı eylemi gerçekleştiren teröristi bulunduğu adreste paketledi.

    Bunun yanı sıra olay anında ilk düşen görüntüler arasında bulunan bebek arabasının parçalanması yürekleri dağladı.

    3 yaşındaki A.S.'ye ait olduğu tespit edilen bebek arabasının sahipleri anne Bilge Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı.

    Bebek arabasıyla kaçmaya çalıştı

    Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

    Anne, baba ve 3 yaşındaki bebek hafif şekilde yaralanırken, bebek arabası da paramparça oldu.

    Baba duyma yetisini kaybetti

    Yaralı bebek ve anne Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, baba da bir kulağındaki duyma yetisini kaybetti.

    Taksim'deki patlamada bebek arabasındaki kızını kurtardı ViDEO

    Taksim deki patlamada bebek arabasındaki kızını kurtardı #1

    "Arabaya sarıldım ama bizi de fırlattı attı"

    İHA'nın haberine göre, bir anda büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını söyleyen baba Taner Sinan, "Bir şey anlayamıyorsun. Birdenbire çok büyük bir gürültü oldu. Fena bir basınç oldu. Çocuk arabası elimdeydi. Arabaya sarıldım ama bizi de fırlattı attı. Çocuk arabası orada kaldı, alamadık bir daha. Bir daha patlama olur diye alamadım. Çocuğu kucağıma aldım, koşarak çıktık. Çocuğun yüzünde ve kafasında yaralar var. Hayati bir tehlike yok. Sağ olduğuna seviyorum. Kulağımı kaybettim. Duymayı kaybettim." dedi.

    Taksim deki patlamada bebek arabasındaki kızını kurtardı #2


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