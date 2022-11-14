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    Taksim’deki patlamada can veren çiftin çocukları öksüz kaldı

    Taksim’deki patlamada can veren çiftin çocukları öksüz kaldı

    Dünkü patlamada yaşamını yitiren Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara’nın çocukları Eliz İlay, hem annesini hem de babasını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 11:03
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    İstanbul Taksim’de dün, hain bir terörist tarafından bırakılan bomba patladı.

    Patlamada 4’ü olay yerinde, 2’si ise hastanede olmak üzere 6 kişi can verdi.

    Genç çiftin acı ölümü

    Onlarca yaralı tedavi altına alınırken, hain saldırıda hayatını kaybeden bir çiftin, geride çocuklarını bıraktığı ortaya çıktı.

    40 yaşındaki Adem Topkara ile 37 yaşındaki eşi Mukaddes Elif Topkara’nın, dün meydanda gezdikleri sırada patlamadan kaçamadıkları belirlendi.

    Eliz İlay, öksüz kaldı

    Çiftin, çocukları Eliz İlay’ın ise o anda yanlarında olmadığı öğrenildi.

    Minik Eliz İlay, patlamada hem annesini hem de babasını kaybetti ve öksüz kaldı.

    Çiftin mutlu karelerini sosyal medyada paylaşanlar, teröre lanet okudu.

    Taksim’deki patlamada can veren çiftin çocukları öksüz kaldı #1

    Taksim’deki patlamada can veren çiftin çocukları öksüz kaldı #2

    Taksim’deki patlamada can veren çiftin çocukları öksüz kaldı #3


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