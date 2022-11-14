Taksim'deki patlamada şehit olan anne ve kızına veda

Taksim'deki patlamada şehit olan anne ve kızına veda

Taksim'deki patlamada eski eşi Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'ı kaybeden baba Nurettin Uçar, cenazede gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısının acısı hala taze..

6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin ise yaralandığı hain saldırı sonrası şehit olan vatandaşlarımız son yolculuklarına uğurlandı..

Hayatını kaybedenler için memleketlerinde cenaze törenleri düzenlendi.

Anne ve kızına veda

Saldırıda şehit olan anne kız Arzu ve Yağmur Uçar'ın naaşları ise, İstanbul Bahçelievler'de bulunan Şirinevler Ulu Camii’ne getirildi.

İkindi namazını müteakip düzenlenen törene yakınları ve baba Nurettin Uçar katıldı.

Acılı baba gözyaşlarını tutamadı

Eski karısının ve kızının tabutuna sarılan Nurettin Uçar, gözyaşlarını boğuldu.

Taksim'deki patlamada şehit olan anne ve kızına veda VİDEO

"Mekanın cennet olsun datlu kızım"

Öte yandan acılı baba Nurettin Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

Üzücü haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Nurettin Uçar, 15 yaşındayken hayatını kaybeden kızının fotoğrafını paylaşıp şu notu düştü:

"Kabrin nur, mekanın cennet olsun 'datlu kızım.' Taksim'deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım Yağmur, annesi ile birlikte ikindi namazına müteakip Şirinevler Ulu Camii'nde."