Taksim'deki patlamanın ardından vatandaşların kaçış anları

Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamanın ardından vatandaşların kaçış anları kameralara yansıdı.

Taksim’in en işlek sokaklarından olan İstiklal Caddesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Meydana gelen patlamada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatıldı

İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatılırken, güvenlik amacıyla Taksim civarındaki binalardan dışarı çıkışlara izin verilmiyor.

Koşuşturmaca kameralara yansıdı

Taksim'de İstiklal Caddesi'nin pek çok noktasından duyulan patlamanın ardından vatandaşların kaçış anları kameralara yansıdı.

Taksim'de patlamanın ardından vatandaşların kaçış anları

Vali Yerlikaya bilgilendirmede bulundu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlamanın ardından sosyal medya hesabından patlamaya ilişkin bilgiler paylaştı.

Vali Yerlikaya, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.



