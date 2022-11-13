Taksim'deki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin başlatılan soruşturmada 5 savcı görevlendirildi.

İstanbul Taksim'in en işlek sokaklarından olan İstiklal Caddesi'nde bugün en yoğun saatlerde bir patlama meydana geldi.

Meydana gelen patlama can aldı, çok sayıda kişi ise yaralandı..

Büyük paniğe neden olan patlama sonrasında emniyet ekipleri, geniş güvenlik çemberi oluşturdu.

5 savcı görevlendirildi

Patlamayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Öte yandan, yayın yasağı getirilen patlamayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturmaları Bürosu'ndan da bir açıklama geldi.

Patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haber ve paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.