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    Taksim'deki saldırıda yaralanan kişi, dehşet anlarını anlattı

    İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıda eşiyle birlikte yaralanan Doğan Kılıç, "Patlama esnasında ben eğildim. O an insanların dağıldığını gördüm, kaos vardı" dedi.
    • 14.11.2022 - 19:27
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 19:39
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    Taksim'deki saldırıda yaralanan kişi, dehşet anlarını anlattı

    Türkiye, dün Taksim'deki hain saldırıda şehit olan vatandaşlarına ağlıyor.

    Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişinin yaralandı.

    Saldırıda eşi Ülker Kılıç (49) ile birlikte yaralanan ve işitme kaybı olan tekstilci Doğan Kılıç, dehşet anlarını anlattı.

    "Bana nasıl bir şey olmadı şaşırdım"

    Doğan Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Dolaşmaya çıktık. Dolaşma esnasında bir yerde oturup tatlı yedik. Biz patlamanın olduğu yerdeydik. Eşimle ben önden gidiyorduk. Arkadaşım ve eşi arkamızdaydı. Tam o esnada patlama gerçekleşti.

    Bana nasıl bir şey olmadı şaşırdım. Patlama esnasında ben eğildim. O an insanların dağıldığını gördüm, kaos vardı. Eşimin durumu iyiye gidiyor. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Benim sesten dolayı kulakla ilgili sıkıntım oldu. Hala duyma sorunu yaşıyorum."

    Yaralı eşin tedavisi sürüyor

    İHA'nın haberine göre; Kılıç’ın eşi Ülker Kılıç’ın entübe edildiği ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Taksim'deki saldırıda yaralanan kişi, dehşet anlarını anlattı VİDEO


    Taksim deki saldırıda yaralanan kişi, dehşet anlarını anlattı #1

    Taksim deki saldırıda yaralanan kişi, dehşet anlarını anlattı #2

    Taksim deki saldırıda yaralanan kişi, dehşet anlarını anlattı #3

    Taksim deki saldırıda yaralanan kişi, dehşet anlarını anlattı #4


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