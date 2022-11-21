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- Taksim'deki terör saldırısında şehit olan Yağmur, okulunda anıldı
Taksim'deki terör saldırısında şehit olan Yağmur, okulunda anıldı
- 21.11.2022 - 12:08
- Güncelleme : 21.11.2022 - 12:11
İstiklal Caddesi'ndeki kanlı terör saldırısı, 6 aileye ateş düşürdü.
Saldırıdaki 6 şehidin arasında, 15 yaşındaki Yağmur Uçar da vardı.
Okulunda anıldı
Olay anında annesi ile hayatını kaybeden Yağmur için okulu Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nde tören gerçekleştirildi.
Yağmur Uçar için okul bahçesinde düzenlenen anma törenine Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, okul ve sınıf arkadaşları öğretmenleri katıldı.
Arkadaşları ve öğretmenleri gözyaşlarına boğuldu
Arkadaşları hayatını kaybeden Yağmur’un sırasına karanfil bıraktı. Yağmur Uçar için sınıfında dualar edildi, Kur’an okundu. Arkadaşları ve öğretmenleri gözyaşlarını tutamadı.
İsmi konferans salonuna verildi
Yağmur’un arkadaşları, okul ve sınıf panolarını Yağmur’un fotoğraflarıyla süsleyip hatırasını yaşattı. Yağmur Uçar’ın ismi, okulun konferans salonuna verildi.
Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Yağmur için öğretmenleri ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.