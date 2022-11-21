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    Taksim'deki terör saldırısında şehit olan Yağmur, okulunda anıldı

    Annesi ile terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Uçar için okulunda tören düzenlendi. Yağmur'un adı, okulunun konferans salonuna verildi.
    • 21.11.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 12:11
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    Taksim'deki terör saldırısında şehit olan Yağmur, okulunda anıldı

    İstiklal Caddesi'ndeki kanlı terör saldırısı, 6 aileye ateş düşürdü.

    Saldırıdaki 6 şehidin arasında, 15 yaşındaki Yağmur Uçar da vardı.

    Okulunda anıldı

    Olay anında annesi ile hayatını kaybeden Yağmur için okulu Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nde tören gerçekleştirildi.

    Yağmur Uçar için okul bahçesinde düzenlenen anma törenine Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, okul ve sınıf arkadaşları öğretmenleri katıldı.

    Taksim deki terör saldırısında şehit olan Yağmur, okulunda anıldı #1

    Arkadaşları ve öğretmenleri gözyaşlarına boğuldu

    Arkadaşları hayatını kaybeden Yağmur’un sırasına karanfil bıraktı. Yağmur Uçar için sınıfında dualar edildi, Kur’an okundu. Arkadaşları ve öğretmenleri gözyaşlarını tutamadı.

    İsmi konferans salonuna verildi

    Yağmur’un arkadaşları, okul ve sınıf panolarını Yağmur’un fotoğraflarıyla süsleyip hatırasını yaşattı. Yağmur Uçar’ın ismi, okulun konferans salonuna verildi.

    Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Yağmur için öğretmenleri ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

    Taksim deki terör saldırısında şehit olan Yağmur, okulunda anıldı #2

    Taksim deki terör saldırısında şehit olan Yağmur, okulunda anıldı #3

    Taksim deki terör saldırısında şehit olan Yağmur, okulunda anıldı #4

    Taksim deki terör saldırısında şehit olan Yağmur, okulunda anıldı #5

    Taksim deki terör saldırısında şehit olan Yağmur, okulunda anıldı #6


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