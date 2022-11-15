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    Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme: İfadelere başlandı

    Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, yakalanan şüphelilerin ifade işlemlerine başlandı.
    • 15.11.2022 - 19:59
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 20:12
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    Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme: İfadelere başlandı

    Türkiye, İstanbul Beyoğlu'nda  yaşanan patlamaya kilitlendi.

    Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma, devam ediyor.

    İşlemler devam ediyor

    Saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesi ile yakalanan, aralarında eylemi gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir de dahil 50 şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken, zanlıların bir kısmının ifadelerinin alınmaya başladığı öğrenildi.

    Taksim deki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme: İfadelere başlandı #1

    Bir kısmının ifadelerine sabah saatlerinde başlandı

    Eylemde yer alan hücrenin tüm bağlantıları ve örgütsel kodları deşifre edilirken, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG bağlantılı terörist Albashir ile birlikte hücrenin kilit isimleri arasında gösterilen ve Ahlam Albashir’le Suriye’den beraber Türkiye’ye giriş yapan hücre sorumlusu B.H.’yi olay günü İstanbul’dan Edirne’ye götüren Ammar Jarkas, kardeşi Ahmed Jarkas ve eylemcileri Beyoğlu’na götüren Yasir E.K.’nın da aralarında olduğu şüphelilerin bir kısmının ifadelerine sabah saatlerinde başlandığı kaydedildi.

    İlerleyen günlerde mahkemeye çıkacaklar

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’de çapraz sorguya alınan terörist Ahlam Albashir ile birlikte Ammar Jarkas, kardeşi Ahmed Jarkas ve iki teröristi aracıyla Taksim’e götüren Yasir E.K.’nın de içinde bulunduğu hücre üyelerinin, polisteki sorgusu tamamlandıktan sonra ilerleyen günlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

    Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme: İfadelere başlandı VİDEO ARŞİV

    Taksim deki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme: İfadelere başlandı #2


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