Petrol
95.26
-0.76%
Euro
19.1799
-0.21%
Dolar
18.6062
0.33%
Altın
1.05
-0.31%
Borsa
4554
2.21%
Bitcoin
320.839
0.95%
BTXN Coin
6.76
9.03%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    Taksim'i kana bulayan patlayıcı TNT çıktı

    Taksim'i kana bulayan patlayıcı TNT çıktı

    Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarı'ndaki incelemede, Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.
    • 14.11.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 12:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim’de dün 16.20 sıralarında meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

    Bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin, Suriye uyruklu olduğu ve saldırı emrini Afrin’den aldığı belirlendi.

    Emniyet Genel Müdürlüğü de hain saldırı sonrası araştırmalarını genişletti.

    TNT olduğu tespit edildi

    Bu kapsamda Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarı, incelemesini tamamladı.

    AA'nın haberine göre; Taksim'deki saldırıda kullanılan patlayıcının, TNT olduğu tespit edildi.

    Emniyet'in açıklamasında "Olay yerinden, teröristin olay yerine gelirken kullandığı araçtan ve şehit olan vatandaşlarımızın üzerinden elde edilen bulguların Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarımızda gerçekleştirilen kimyasal incelemesinde, saldırıda kullanılan patlayıcının yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir." denildi.

    Emniyet’ten terörist ile ilgili açıklama

    Öte yandan Suriyeli kadın terörist ile ilgili Emniyet’ten gelen açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti:

    "Bombayı koyan şahsın Küçükçekmece ilçesinde bir adrese gittiği tespit edilmiştir. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir.

    Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir.

    PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13 Kasım'da saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir.

    Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir."

    Taksim i kana bulayan patlayıcı TNT çıktı #1

    Taksim i kana bulayan patlayıcı TNT çıktı #2

    Taksim i kana bulayan patlayıcı TNT çıktı #3

    Taksim i kana bulayan patlayıcı TNT çıktı #4


    Ömer Çelik'ten AB'ye Kıbrıs tepkisi
    Gündem

    Ömer Çelik'ten AB'ye Kıbrıs tepkisi

    Patlamada ölen çiftin cenazeleri teslim alındı
    3. Sayfa

    Patlamada ölen çiftin cenazeleri teslim alındı

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir