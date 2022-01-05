Taliban, Afganistan'da kadın hamamlarını kapattı

Kadınların tesettür kurallarına uymamalarını gerekçe gösteren Taliban, kadın hamamlarının kapatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı, yeni bir uygulamaya imza attı.

Belh İl Müdürü Serdar Muhammed Haydari, basına yaptığı açıklamada, kadınların hamamlarda tesettüre riayet etmeleri gerektiğini söyledi.

Belh vilayetindeki kadın hamamlarının bundan sonra kapalı olacağını ifade eden Haydari, erkek hamamlarının da bundan sonra kontrol edileceğini belirtti.

TESETTÜRE UYMAYAN KADIN, TAKSİYE BİNDİRİLMEYECEK

İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uzun mesafeli yolculuklarda kadınlar tek başlarına araçlara alınmayacak, taksilerde müzik dinlenemeyecek ve kısa mesafeli yolculuklarda da tesettüre uymayan kadınlar taksilere bindirilmeyecek.

15 Ağustos 2021'de Afganistan'ın kontrolünü ele geçiren Taliban, çeşitli alanlarda özellikle kadınlara yönelik bazı kısıtlamalar getirmişti.

TALİBAN'IN ALDIĞI DİĞER KARARLAR

Taliban yönetimi, ülkenin birçok vilayetinde kızlara yönelik lise eğitimini durdurmuştu.

Taliban geçici hükümeti, sadece erkek öğrencilere yönelik ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimi başlatmış, kız öğrencilerin ise bir süre 6'ncı sınıfa kadar okula gidebileceğini açıklamıştı.

Ülkenin birçok vilayetinde okullarda bina yetersizliği nedeniyle kız ve erkek öğrenciler aynı okulda, farklı saatlerde eğitim görüyor.