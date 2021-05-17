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    Tam kapanma sonrası İzmir'de yoğunluk

    17 günlük tam kapanmanın bitmesi ile birlikte İzmir caddelerinde hareketlilik başladı.
    • DHA
    • 17.05.2021 - 08:46
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    Tam kapanma sonrası İzmir'de yoğunluk

    İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 29 Nisan saat 19.00 sıralarında başlayan 17 günlük tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00 itibari ile sona erdi.

    Kısıtlama süresince İzmir'de boş kalan cadde ve sokaklarda, kısıtlamanın bitmesinin ardından yoğunluk yaşandı.

    İZMİRLİLER NORMALE DÖNDÜ

    Sabahın ilk ışıklarında işlerine gitmek isteyen kimi vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı görüldü.

    Tam kapanma sonrası İzmir de yoğunluk #1

    Tam kapanma sonrası İzmir de yoğunluk #2

    Tam kapanma sonrası İzmir de yoğunluk #3

    Tam kapanma sonrası İzmir de yoğunluk #4

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