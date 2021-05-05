Tam kapanma tedbirleri uzatılacak mı? Bilim Kurulu toplanıyor..

Türkiye'de salgınla mücadele kapsamında tam kapanma tedbirleri uygulanıyor. İlk hafta geride bırakılırken, yasaklar uzayacak mı merak konusu oldu. Gözler, Bilim Kurulu toplantısına çevrildi..

Koronavirüsle mücadeleyi sürecinde Türkiye, 81 ilde tam kapanma tedbirlerini sürdürüyor.

29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanmasına karar verilen kısıtlamalar, vaka sonuçlarına olumlu yansımaya başladı. Ramazan Bayramını'da kapsayan yasakların ardından normalleşme sürecine geçiş için vakaların 5 binin altında olması gerekiyor.

Tedbir ve kısıtlamaların değerlendirildiği Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Vatandaşlar, yasaklar uzayacak mı, 19 Mayıs ile birleştirilecek mi? sorularını gündeme getirdi.

Peki tam kapanma tedbirleri uzatılacak mı? İşte detaylar..

TAM KAPANMA TEDBİRLERİ UZATILACAK MI?

Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanacak. Ancak ilerleyen günlerde sürecin uzayıp uzamayacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısıyla belli olacak.

Herkes kısıtlamaların biteceği, hayatın normalleşeceği 17 Mayıs gününü beklerken ortaya kimilerini üzecek bir iddia ortaya atıldı.

Resmi tatil olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle, tam kapanmanın bir hafta daha uzatılabileceği öne sürüldü.

Son karar, Bilim Kurulu'ndan çıkacak tavsiyeler ile Kabine Kurulu'nda alınacak.