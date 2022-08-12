Tanju Bilgiç: Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç, "Türkiye, Suriye ihtilafının başından beri bu ülkedeki krize halkın meşru beklentileri doğrultusunda çözüm bulunması için en çok çaba harcayan ülke olmuştur."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gerçekleşen 13. Büyükelçiler Konferansının son gününde kapanış konuşması yaptı.

Çavuşoğlu konuşmalarında, Türkiye'nin özellikle Suriye'de teröristleri temizlemek için operasyonlar düzenlediğini açıkladı.

Öte yandan, Türkiye'nin Suriye'de sahada terörle mücadelesini sürdürdüğünü ancak Suriye'de diplomasi ve siyaset yoluyla çözüm için Astana Formatının devrede olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu konuşmalarının devamında, muhalif olan Suriyeliler ile rejim arasında bir barışın olması gerektiğini söyledi.

Tanju Bilgiç mesaj yayınladı

Bunun üzerine dün gece Suriye'de siyasi gerginlikler başladı ve Azez'de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) protesto düzenledi.

Yaşanan gerginliklerin ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Suriye ile dayanışma vurgusu yaparak açıklama yaptı.

Bilgiç resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, uluslararası toplumun tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir." dedi.

"Türkiye, Anayasa Komitesi’nin kurulmasında öncü rol oynamıştır"

Tanju Bilgiç'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Türkiye, Suriye ihtilafının başından beri bu ülkedeki krize halkın meşru beklentileri doğrultusunda çözüm bulunması için en çok çaba harcayan ülke olmuştur.

Bu çerçevede, Türkiye sahada ateşkesin muhafaza edilmesinde ve Astana ve Cenevre süreçleri vasıtasıyla Anayasa Komitesi’nin kurulmasında öncü rol oynamış, muhalefete ve Müzakere Heyetine siyasi süreçte tam destek vermiştir. Halihazırda, rejimin ayak sürümesi nedeniyle bu süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımızın dün ifade ettiği hususlar da buna işaret etmektedir.

"Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir"

Milyonlarca Suriyeliye geçici koruma sağlayan Türkiye, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri için uygun şartların hazırlanması ve ihtilafa BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararında ortaya konulan yol haritası uyarınca çözüm bulunması yönündeki çabalara aktif katkısını sürdürmektedir. Türkiye, uluslararası toplumun tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir.

Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir." ifadeleri kullanıldı.