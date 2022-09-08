Tanju Özcan: Bu yaşta kamuflaj giyip ne görev verirlerse yaparım

Belediye meclis toplantısında konuşan Tanju Özcan, Yunanistan'a karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu belirtti. Özcan, "Başkomutanımız Erdoğan’ın emriyle yarın adalara çıkalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a peş peşe uyarıları gündem olmaya devam ediyor.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler, Türk savaş uçaklarının Yunan unsurlarınca taciz etmesiyle gerildi.

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a yönelik sert uyarılarda bulundu.

"Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız"

"Yunanistan tarihe baksın. Bunun bedeli ağır olur." diyen Erdoğan, "Yunanistan'a tek bir mesajımız var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz." diyerek Yunanistan'a sert bir mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi

Dünya basınında büyük yankı uyandıran açıklamaların ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yunanistan’a karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verdi.

İHA'nın aktarımına göre; Belediye meclis toplantısında konuşan Özcan, Yunanistan’ın işgal ettiği adaların geri alınması için kendisine verilecek her türlü görevde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu söyledi.

"Bu yaşta kamuflaj giyip ne görev verirlerse yaparım"

Özcan, kamuflaj giyerek verilecek her göreve hazır olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız, 'Yunanlılar bizim adalarımızı işgal ediyor. Bu işgali yok hükmünde sayıyoruz. Bir gece ansızın gelebiliriz' dedi. Bu konu 2004 yılında başladı. 2004 yılından bu yana Yunanlar bize ait olduğu Lozan’ın orijinal metnine bakınca belli olan tek tek işgal ettiler. O adaları hızlı bir şekilde silahlandırdılar. Burnumuzun dibinde mangal yaptılar. Burada yapılan çevirmenin kokusu anakaramızdan duyuluyor. Bir gece ansızın gelmeye gerek yok, yarın sabah çıkalım gidelim. Ben hazırım. Bu yaşta kamuflaj giyip ne görev verirlerse yaparım. Git cephede çatış, canlı bomba ol Yunan askerlerinin arasında patla, mutfakta patates soy. Hepsine hazırım.” dedi.

"Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle yarın adalara çıkalım"

Tanju Özcan, “Yunanistan bu cesareti nereden buluyor. Bu ülkeyi çok mu güçsüz buluyorlar dışarıdan. Ülkeyi yönetenleri mi çok güçsüz görüyorlar. Ben anlamadım. Biz Yunanistan’ı kaç defa yendik. Gidip adalarımızı geri alalım. Ben varım. Bir Türk milliyetçisi olarak başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle yarın adalara çıkalım. Bana da ne görev verilirse buna hazırım. Yaparsa çok mutlu olurum.” diye konuştu.