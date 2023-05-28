Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'emekli ol' çağrısı: İmamoğlu CHP'nin başına geçmelidir
ensonhaber.com

Türkiye yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur sonuçlarının gelmesiyle Türk milletinin verdiği karar da belli oldu.

Türkiye 17. kez yeniden 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi.

Muhalefetin tüm unsurlarını yanına alarak seçime giren Kemal Kılıçdaroğlu, böylece CHP Genel Başkanlığı dönemindeki onuncu seçimini de kaybetmiş oldu.

CHP'de kazan kaynıyor

Bu seçimlerin kaybedilmesinin ardından CHP'de kazan kaynamaya başladı.

Bu çağrılardan birisi de CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi.

Emekli ol çağrısı geldi

Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na ol çağrısı yaptı.

"İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir"

"Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür ederiz ama kendisini yanıltan 3-5 zavallı ve yalaka takım kaybetmiştir." ifadelerini kullanan Özcan, "İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir." ifadelerini kullandı.

"Yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir"

Bolu Belediye Başkanı konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

Sn Kılıçdaroğlu”na emekleri için teşekkür ederiz. Ama kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sn İMAMOĞLU derhal CHP'nin başına geçmelidir. NOKTA.