Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'emekli ol' çağrısı: İmamoğlu CHP'nin başına geçmelidir Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesi sonrası, "Emekli ol" çağrısında bulundu. Özcan, "İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir" ifadelerini kullandı.

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Türkiye yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur sonuçlarının gelmesiyle Türk milletinin verdiği karar da belli oldu.

Türkiye 17. kez yeniden 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi.

Muhalefetin tüm unsurlarını yanına alarak seçime giren Kemal Kılıçdaroğlu, böylece CHP Genel Başkanlığı dönemindeki onuncu seçimini de kaybetmiş oldu.

CHP'de kazan kaynıyor

Bu seçimlerin kaybedilmesinin ardından CHP'de kazan kaynamaya başladı.

Bu çağrılardan birisi de CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi.

Emekli ol çağrısı geldi

Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na emekli ol çağrısı yaptı.

"İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir"

"Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür ederiz ama kendisini yanıltan 3-5 zavallı ve yalaka takım kaybetmiştir." ifadelerini kullanan Özcan, "İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir." ifadelerini kullandı.

"Yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: