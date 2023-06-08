Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Parti sizin partiniz değil, Atatürk’ün…

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı çıktığı 12 seçimden de hüsranla ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifası bekleniyor…

Bunu isteyenlerin başında da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu’na açık mektup yazarak Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında eleştirilerde bulunan Özcan, bu kez sosyal medya hesabı üzerinden kongre çağrısında bulundu.

CHP’li ismin hala istifa etmemesine sinirlenen Özcan, şunları yazdı:

Kılıçdaroğlu, hadi diğer seçimleri bir tarafa bırakalım, bu seçimde 6’lı masa kurdunuz ve 4 genel başkana siyasi rüşvet verdiniz. Kendinizi aday ilan ettirdiniz. Seçim kaybından sonra bırakmamak için kendiniz ve padişahlık döneminden bu yana sürekli ülke yönetiminde bulunan Faik Öztrak ve ailesi dışında herkesi suçladınız. Eren Erdem başkanlığında bir siyasi trol bölüğü kurdunuz. Gitmem Allah gitmem diyorsunuz. Parti sizin partiniz değil, Atatürk’ün partisi. Lütfen ama lütfen size yakışır şekilde partiyi olağanüstü kongreye götürüp, bırakınız.