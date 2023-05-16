Tanju Özcan'dan muhalefete HDP tepkisi: Artık yeter

Türkiye 14 Mayıs’ta sandığa giderek seçimini yaptı.
Katılımın oldukça yüksek olduğu seçimde milyonlarca seçmen iradesini ortaya koydu.
Kesin olmayan sonuçlara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaklaşık 5 puan fark attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,5 oy alırken Kılıçdaroğlu yüzde 44,88’de kaldı.
Meclis’te ise çoğunluğu Cumhur İttifakı aldı.
Seçimler ikinci tura kaldı
Cumhurbaşkanlığı için hiçbir aday 50+1’i yakalamadığı için seçim 2. tura kaldı. YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamayla durumu teyit etti.
Şimdi Türkiye 28 Mayıs’ta yapılacak 2. tur oylamasına kilitlenmişken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, muhalefetin yenilgisini değerlendirdi.
Partisine ağır sözlerle yüklendi
Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Özcan, geçici süreliğine ihraç edildiği partisi CHP’ye ağır sözlerle yüklendi.
CHP’ye HDP ilişkileri nedeniyle sert tepki gösteren Özcan, milliyetçilerin üzüldüğünü belirtti.
"Artık yeter, HDP'nin 3 kuruşluk oyunu alacağız diye.."
Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Artık yeter ABD uşağı HDP'nin 3 kuruşluk oyunu alacağız diye, milyonlarca Türk Milliyetçi, Atatürkçü insanı üzüyorsunuz..Çadır Mahkemelerini kuran, Apo mektubu okutan, Osla'da kirli pazarlıklar yapan, 13 milyon sığınmacıyı göndermeyiz diyenlere oy vermeye mahkum ediyorsunuz insanları..Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür, Apo cezaevinden tabutla çıkacak, sığınmacılar derhal gönderilecek demekten çekinmeyelim!