Tanju Özcan'ın çalındı dediği heykel belediyeden çıktı Bolu Belediyesi tarafından yapılan 22 heykelden biri olan Adile Naşit heykelinin çalındığını söyleyip AK Parti'ye hakaret eden Tanju Özcan, rezil oldu.

DHA

Bolu Belediyesi tarafından, İzzet Baysal Mahallesi’ne sulama kanalının üzeri kapatılarak yapılan yürüyüş yolunun üzerine 22 adet heykel yerleştirildi.

Yürüyüş yoluna ayı, kurbağa, kaplumbağa, tavşan gibi çeşitli hayvan heykellerinin yanı sıra elinde çay tepsisi olan 'Adile Naşit' heykeli de konuldu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından 'Adile Naşit' heykelinin elindeki çay tepsisinin çalındığını açıkladı.

Hakaret edip AK Parti'yi suçladı

Özcan paylaşımında, şunları söyledi:

Kanal Yolu Projemizde bulunan Adile Naşit heykelinin elindeki tepsi, birisinin bir yerine batmış ki çalmış. Geri zekalılar o çayları gerçek mi sandınız? Elimizde kamera görüntüleri var ve AK Parti binasında olduğundan şüphelenmiyor değilim. Uyarıyorum. O tepsi ya güzellikle gelecek ya da ben getirtmesini bilirim.

Özcan’ın paylaşımının ardından çalındığı iddia edilen heykeldeki tepsinin, oyun oynayan çocuklar tarafından tahrip edildiği ortaya çıktı.

Tamir için zabıta ekipleri belediyeye götürdü

Tepsinin kırıldığını gören bir esnafın belediyeyi arayarak ihbarda bulunduğu, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de heykelin kırılan kısmını alarak tamirat için Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne götürdüğü öğrenildi.

Heykelin zarar gören kısmının, tamirat işleminden sonra geri koyulacağı öğrenildi.

"Belediyeden haberi yok"

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner de kendilerini suçlayan Başkan Özcan’a tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı: