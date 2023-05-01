Tanju Özcan'ın çalındı dediği heykel belediyeden çıktı

Bolu Belediyesi tarafından, İzzet Baysal Mahallesi’ne sulama kanalının üzeri kapatılarak yapılan yürüyüş yolunun üzerine 22 adet heykel yerleştirildi.
Yürüyüş yoluna ayı, kurbağa, kaplumbağa, tavşan gibi çeşitli hayvan heykellerinin yanı sıra elinde çay tepsisi olan 'Adile Naşit' heykeli de konuldu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından 'Adile Naşit' heykelinin elindeki çay tepsisinin çalındığını açıkladı.
Hakaret edip AK Parti'yi suçladı
Özcan paylaşımında, şunları söyledi:
Kanal Yolu Projemizde bulunan Adile Naşit heykelinin elindeki tepsi, birisinin bir yerine batmış ki çalmış. Geri zekalılar o çayları gerçek mi sandınız? Elimizde kamera görüntüleri var ve AK Parti binasında olduğundan şüphelenmiyor değilim. Uyarıyorum. O tepsi ya güzellikle gelecek ya da ben getirtmesini bilirim.
Özcan’ın paylaşımının ardından çalındığı iddia edilen heykeldeki tepsinin, oyun oynayan çocuklar tarafından tahrip edildiği ortaya çıktı.
Tamir için zabıta ekipleri belediyeye götürdü
Tepsinin kırıldığını gören bir esnafın belediyeyi arayarak ihbarda bulunduğu, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de heykelin kırılan kısmını alarak tamirat için Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne götürdüğü öğrenildi.
Heykelin zarar gören kısmının, tamirat işleminden sonra geri koyulacağı öğrenildi.
"Belediyeden haberi yok"
AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner de kendilerini suçlayan Başkan Özcan’a tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:
Şimdi tekrar soruyorum, geri zekalı kim? Uhdesindeki Zabıta ve Park Bahçeler Müdürü’nden haberi olmayan Belediye Başkanı kim? Hırsız kim? Cevap verme bence Tanju Özcan. Millet verecek az kaldı sabret. Aslında kaybolan tepsi değil. Heykelcikler için kaybolan Bolu’nun 22 milyonu. Doğru mu Tanju Özcan?