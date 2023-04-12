Tanju Özcan'ın CHP’den ihraç kararına karşı açtığı davayı mahkeme reddetti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, CHP tarafından verilen 1 yıl süreyle geçici partiden çıkarma cezasına karşı açtığı dava, Ankara 26’ncı Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Kararda “Açık yargılama sonunda kesin olarak karar verildi” denildi.

DHA

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçen yıl 16 Mayıs'ta yapılan meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, “Bana niye el sallıyorsunuz? Ben evli barklı adamım ayıp oluyor.” dedi.

1 yıl süreyle partiden çıkarıldı

Kadına karşı tutumu büyük tepki çeken Özcan, kendisine yönelik protestolar sırasında da makam odasının penceresine çıktı, dans ederek karşılık verdi.

Tanju Özcan, tüm bunlara karşılık CHP tarafından 1 yıl süreyle geçici partiden çıkarma cezası aldı.

Karara itiraz etti

CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararına itiraz eden Özcan, iptal için mahkemeye başvurdu.

Ankara 26’ncı Asliye Hukuk Mahkemesi’nde davayla ilgili ön inceleme duruşması yapıldı.

Reddedildi

Duruşmaya katılan CHP ve Özcan’ın avukatları, arabuluculuk ve alternatif çözüm yollarına başvurmayacaklarını beyan etti.

Asliye Hukuk Mahkemesi de kararını verdi.

Kararda, “Davanın reddine, davacı vekili ve davalı vekili yüzlerine karşı yapılan açık yargılama sonunda kesin olarak karar verildi.” denildi.