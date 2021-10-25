15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Atatürk Havalimanı’na giden ve tankların egzozlarına kıyafetlerini tıkayan Mehmet Şükrü Kıntaş, koronavirüse yenik düştü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı’na giden, tankları egzoz deliklerine giysilerini tıkayarak durduran Mehmet Şükrü Kıntaş, koronavirüse yenik düştü.

Şanlıurfalı tantuni ustası Danyal Şimşek ile milli iradelerini korumak için tanklara karşı duran Kıntaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kıntaş’ın cenazesi, memleketi Şanlıurfa’ya getirildi.

Cenazeye Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

DUALAR İLE DEFNEDİLDİ

15 Temmuz gazisi, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze burada dualar eşliğinde defnedildi. Mehmet Şükrü Kıntaş, katıldığı birçok seminerde o gece yaşananları detaylı bir şekilde anlatmıştı.

Tank egzozlarını tıkayan 15 Temmuz gazisi, koronaya yenildi ViDEO